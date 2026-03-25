È morta Giornalismo italiano in lutto il dolore dei colleghi 

Una notizia improvvisa ha colpito il mondo del giornalismo italiano, portando dolore tra i colleghi. La scomparsa di una figura nota nel settore ha lasciato un vuoto tra chi quotidianamente si confronta con scadenze strette, giornate intense e momenti di condivisione. La notizia si è diffusa con discrezione, ma ha suscitato immediatamente sentimenti di tristezza e sgomento tra chi ha lavorato fianco a fianco con questa persona.

Certe notizie arrivano piano, quasi senza rumore. Ti fermano lo stesso, però, e ti lasciano addosso quella sensazione di vuoto che conosce solo chi ha condiviso giorni frenetici, scadenze, notti lunghe e un caffè al volo tra un titolo e l’altro. Questa è una di quelle. Nelle ultime ore, a Roma, in tanti si sono ritrovati a pronunciare lo stesso nome con incredulità e con un nodo in gola. Un’assenza che pesa più di mille parole, perché dietro quella firma c’era molto di più: c’era una presenza discreta, costante, capace di tenere insieme lavoro e vita anche quando la vita, a un certo punto, comincia a chiederti un prezzo altissimo. Il dolore che attraversa la redazione: chi era Laura Mari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lutto nella politica italiana, il dolore dei colleghi: “È stato un ottimo presidente”

Lutto nella politica italiana, addio a un nome di una stagione importante: il dolore dei colleghiUn lutto profondo attraversa il mondo politico e istituzionale, colpito dalla scomparsa di una figura che per decenni ha rappresentato un punto di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a È morta Giornalismo italiano in lutto...

Temi più discussi: INPGI 1926-2026: un secolo a tutela del giornalismo italiano – Celebrazioni il 24 e 25 marzo a Roma con una mostra e una cerimonia alla Camera -; È morto Umberto Bossi, il suo ricordo unisce i partiti; Vigna Clara, il parco di via Belloni sarà intitolato ad Ilaria Alpi; Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un parco per ricordarli.

È morta Giovanna Casadio, per 25 anni giornalista di RepubblicaÈ morta a 71 anni Giovanna Casadio, cronista politica, per 25 anni giornalista de La Repubblica. Una gentildonna del giornalismo, così la ricorda la sua redazione. Nata a Trapani, era cresciuta a ... tg24.sky.it

Lutto nel giornalismo italiano, addio a Mimmo LiguoroIl decesso si è verificato la scorsa notte a Roma, dove Liguoro viveva da anni. Aveva 84 anni, era un grande tifoso del Napoli, particolarmente conosciuto e stimato dal pubblico italiano soprattutto ... tuttomercatoweb.com

100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano ift.tt/ou97Km2 #evento #takethedate x.com

Da World Monitor agli strumenti Osint, le fonti pubbliche ridisegnano intelligence e giornalismo: le piattaforme aggregano le notizie in tempo reale - facebook.com facebook