Cicogne vip come i volti noti vivono maternità e dolce attesa

Nel 2026, molte star italiane appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Questi annunci riguardano diverse personalità di rilievo e sono stati diffusi attraverso i social media e comunicati ufficiali. La notizia delle gravidanze ha attirato l'attenzione dei media e dei fan, che seguono con interesse le future nascite delle celebrità.

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di nascite per il mondo VIP, con diverse annunci di gravidanze tra star italiane del piccolo schermo e dello sport. Tra i tanti nomi spicca quello di Diletta Leotta, la conduttrice che aspetta il secondo figlio dal marito Loris Karius. È proprio lei che bandiera in testa, mostra sui social e in tv, come la gravidanza sia un vero status quo di cui andare fiere. – *Federica Pellegrini*: l’ex nuotatrice è in attesa della seconda figlia con Matteo Giunta. – *Sienna Miller*: l’attrice britannica ha annunciato la gravidanza con il compagno Oli Green. – *Delia Duran & Alex Belli*: la coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, un maschietto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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