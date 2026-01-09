VIP in dolce attesa | tutte le star che diventeranno mamme o papà nel 2026

Nel 2026, numerose star annunciano l’arrivo di nuovi membri nelle loro famiglie. Tra curiosità e aspettative, si parla delle future mamme e papà del mondo dello spettacolo, delle loro scelte e delle prime anticipazioni. Un’occasione per conoscere meglio chi si prepara a diventare genitore, scoprendo le emozioni e le speranze che accompagnano l’attesa di un figlio tra le celebrità italiane e internazionali.

Grandi attese e grandi speranze per il 2026. Sono quelle delle mamme e dei papà vip in attesa. Maschio o femmina? A chi assomiglierà? Che carattere avrà? I baby vip sono pronti a entrare nel mondo, sono pronti al proprio futuro. Ma chi sono? E chi sono mamme e papà vip 2026? Diletta Leotta. Secondogenito (o secondogenita) in arrivo per Diletta Leotta. La commentatrice sportiva ha annunciato a dicembre 2025 di essere in dolce attesa insieme al marito Loris Karius. La coppia ha una bambina di nome Aria, che ha 2 anni. Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Nell’anno in cui l’Italia ospita le Olimpiadi (invernali), due atleti daranno il benvenuto alla loro secondogenita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

