Questa sera, alle 21,20 su Italia 1, va in onda il film “Una notte al museo”. È il classico film del 2006 diretto da Shawn Levy, dove i personaggi del museo prendono vita di notte. La pellicola ha un cast ricco e scene divertenti, perfette per una serata in famiglia.

Una notte al museo: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte al museo, film del 2006 diretto da Shawn Levy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il newyorkese Larry Daley, divorziato, ha spesso cambiato lavoro e casa, deludendo il figlio di 10 anni, Nick, che si vergogna a presentare la sua professione a scuola. Un giorno, Larry trova finalmente lavoro al Museo di storia naturale di New York, il cui direttore, spinto da una sempre minore affluenza, ha deciso di assumere un unico custode in sostituzione dei tre vecchi guardiani: Cecil, Gus e Reginald. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Una notte al museo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Approfondimenti su Una notte al museo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UNA NOTTE AL MUSEO NON AVEVA SENSO (e per questo lo amavamo) - Retrospettiva Completa

Ultime notizie su Una notte al museo

Argomenti discussi: Una notte al museo; Natale in casa Tosio: vivi una notte al museo a Brescia; Una notte al museo diventa realtà: Eros prende vita al Museo Archeologico e lancia il Carnevale; Una notte al museo con Chagall a Ferrara.

Come finisce Una Notte al Museo? Trama, spiegazione del finale e locationCome finisce Una notte al museo? Scopri la trama completa, il finale spiegato e dove è stato girato il film cult con Ben Stiller ... tag24.it

Una notte al museo, film su Italia1: trama, attori e castQuesta sera, sabato 31 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su ... msn.com

Quando le opere prendono vita! “Una notte al museo”, stasera in prima serata su #Italia1 - facebook.com facebook