Venerdì sera si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una ragazza di 22 anni. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre si analizzano le condizioni dell’incrocio tra due vie, con particolare attenzione alla segnaletica e alla presenza di eventuali misure di sicurezza. La vicenda ha sollevato discussioni sulla necessità di interventi per prevenire incidenti simili in futuro.

Sit-in dei familiari della ragazza che ha perso la vita, venerdì sera, nella zona industriale di Sermoneta. L'incrocio non era segnalato e non c'è segnaletica LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Chiara Tenore morta a 22 anni in un incidente. Il sindaco Giovannoli: “Dolore di tutta Sermoneta” Epatite A, il punto sui contagi: "Situazione sotto controllo". Cosa sappiamo Meteo Latina: “Venti di burrasca e mareggiate lungo le coste”. E’ allerta gialla . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Chiara Tenore, morta a 22 anni in un incidente: "Bastava uno stop per salvare una vita"

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