Chi guarda e chi vive i mercati finanziari

Da quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo dei mercati finanziari si distingue tra chi osserva i movimenti e chi invece ne è coinvolto direttamente. Chi guarda si concentra sull’andamento dei prezzi, analizzando dati e tendenze. Chi vive i mercati, invece, presta attenzione ai flussi di denaro e alle dinamiche che influenzano i cambiamenti. Questa distinzione definisce le diverse prospettive di approccio e partecipazione.

Davide Biocchi Esiste una differenza sottile tra chi guarda il mercato e chi lo vive: il primo cerca di capire dove andranno i prezzi, il secondo in che modo ci andranno e in base a quali flussi. Tra questi, uno dei più importanti è il Gamma Exposure (GEX), che misura quanto i market maker saranno costretti a comprare o vendere se il prezzo dovesse muoversi. Non è una previsione, perché non dice cosa farà il mercato, ma come (in che modo) reagirà, a vantaggio di chi opera. I market maker sono infatti quelli che “stanno dall’altra parte” di ogni operazione, cioè le controparti dei trader. Se molti comprano, loro vendono; viceversa, se molti vendono, loro comprano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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