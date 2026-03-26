Milano liquida il Lindemans Aalst | Reggers su di giri la Challenge Cup è dietro l’angolo!

Milano ha vinto la partita contro il Lindemans Aalst con un punteggio di 3-0 nei tre set. La sfida si è svolta in una finale d’andata della Challenge Cup di volley maschile. I tre parziali si sono conclusi rispettivamente con i punteggi di 25-18, 25-19 e 25-22. La sfida si è giocata in vista della partita di ritorno, che si terrà prossimamente.

Milano ha travolto il Lindemans Aalst con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-22) nella finale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno dominato di fronte ai 2.040 spettatori dello Sportcentrum Schotte e hanno compiuto un passo importante verso la conquista del trofeo: basterà prevalere in un due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima all’Allianz Cloud. Il sestetto di coach Roberto Piazza, reduce dall’eliminazione subita contro Verona nei quarti di finale dei playoff scudetto, è stato trascinato dal bomber Ferre Reggers (23 punti, 2 ace, 3 muri) e dal martello Tatsunori Otsuka (14 punti), affiancato di banda da Tommaso Ichino (7), mentre al centro hanno giocato Edoardo Caneschi (6) e Gabriele Di Martino (4) sotto la regia di Fernando Kreling. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano liquida il Lindemans Aalst: Reggers su di giri, la Challenge Cup è dietro l’angolo! Articoli correlati Milano, è uno show in Belgio con Reggers in cattedra: ipotecata la Challenge CupLindemans Aalst-Allianz Milano 0-3 (18-25, 19-25, 22-25) Milano prenota la seconda Challenge Cup della sua storia vincendo 3-0 ad Aalst l'andata... Volley, Milano regola Smirne e si avvicina alla finale di Challenge Cup. Reggers magistraleMilano ha sconfitto l’SK Izmir per 3-0 (25-21; 32-30; 25-18) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione... Una selezione di notizie su Lindemans Aalst Milano liquida il Lindemans Aalst: Reggers su di giri, la Challenge Cup è dietro l’angolo!Milano ha travolto il Lindemans Aalst con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-22) nella finale d'andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza ... oasport.it Milano, è uno show in Belgio con Reggers in cattedra: ipotecata la Challenge CupL'Allianz travolge 3-0 l'Aalst, al ritorno in casa può chiudere la pratica e alzare per la seconda volta la coppa ... gazzetta.it