Nella giornata di ieri, un incendio si è sviluppato nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania, causando l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Le prime verifiche indicano che a prendere fuoco sarebbe stata la copertura di una conduttura all’interno di un cavedio del settimo piano. A seguito dell’incendio, si è avviato il processo di ritorno alla normalità nelle strutture interessate.

Dalle prime verifiche effettuate dal personale specializzato dopo l'incendio che ha interessato ieri pomeriggio il padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania, è emerso che a bruciare sarebbe stata la copertura di una conduttura all'interno di un cavedio al settimo e ultimo piano del monoblocco. Sono comunque in corso altri approfondimenti. Dopo le verifiche di agibilità, è stato già avviato il ripristino della normale attività di reparti e ambulatori. I tecnici sono subito intervenuti per isolare l'area più direttamente interessata e solo una parte del settimo piano rimane temporaneamente inibita. "Ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti gli operatori, nonché il personale della polizia di Stato, che hanno gestito con estrema professionalità una situazione di emergenza - dice il dott. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Incendio all'ospedale Cannizzaro, avviato il ritorno alla normalità

Articoli correlati

Incendio nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro, evacuati i pazientiA scopo precauzionale sono stati trasferiti pazienti dei reparti più vicini, spostandoli nell'antistante centro congressi I vigili del fuoco del...

Epifania, dalle luci di Natale alla routine: il ritorno alla normalità dopo le feste“L’Epifania tutte le feste porta via” e, infatti, il 6 gennaio segna un confine simbolico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio all'ospedale Cannizzaro...

Temi più discussi: Catania, incendio all'ospedale Cannizzaro: evacuati alcuni pazienti; Incendio nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro, evacuati i pazienti; Catania, incendio all'ospedale Cannizzaro: Vigili del fuoco sul posto; Ospedale Cannizzaro, domato l'incendio al settimo piano che ha causato l'evacuazione dei pazienti.

Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania: vigili del fuoco sul postoUn incendio è in corso all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Al momen ... catanianews.it

Ospedale Cannizzaro di Catania: domato incendio al monoblocco F3, pazienti in sicurezzaPaura all’ospedale Cannizzaro di Catania, incendio al settimo piano del monoblocco F3: evacuati i pazienti. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato feriti e intossicati, permettendo il rapido ... cataniaoggi.it

PROSEGUE LA STRAGE DI AUTO! Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del fuoco è intervenuta verso le 23 di ieri sera in via Gerolamo Aleandro per incendio auto. Verso le 2.30, in via Orazio Flacco, altro intervento per l'incendio di due auto: una R - facebook.com facebook

Panico in galleria: scontro auto-tir e incendio. Ma è una simulazione x.com