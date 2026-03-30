Cervia celebra la Pasqua con Uova d’Arte – Primavera Marittima

Dal 4 al 6 aprile 2026, Cervia ospiterà l’evento “Uova d’Arte – Primavera Marittima”, che si svolgerà nel centro della città. La manifestazione coinvolgerà diverse aree con installazioni artistiche e attività dedicate alla festività pasquale. La programmazione include esposizioni e momenti di intrattenimento rivolti a visitatori di tutte le età.

Dal 4 al 6 aprile 2026, il cuore di Cervia si animerà con “Uova d’Arte – Primavera Marittima”, un evento dedicato alla creatività, ai colori e al divertimento in occasione della Pasqua. Le piazze e le vie principali della città, tra cui Piazza Garibaldi, Corso Mazzini e Piazza Pisacane. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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