Carpineti ruba soldi ai genitori ed energia elettrica al fratello

A Carpineti, un uomo avrebbe sottratto denaro ai genitori ottantenni, approfittando delle loro fragilità cognitive, e avrebbe anche manomesso l’impianto elettrico del fratello per alimentare il proprio appartamento. Le accuse riguardano prelievi indebiti e il furto di energia elettrica, con i fatti emersi durante le indagini condotte dalle forze dell’ordine locali. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Carpineti (Reggio Emilia), 30 marzo 2026 – Avrebbe approfittato delle fragilità cognitive dei genitori ottantenni per prelevare indebitamente i loro risparmi e, non soddisfatto, avrebbe sottratto energia elettrica all’impianto del fratello per alimentare il proprio appartamento. Con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i carabinieri di Carpineti hanno denunciato un uomo di 41 anni abitante in paese. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dal fratello del 41enne, insospettito da vistosi ammanchi nei conti correnti degli genitori. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpineti, ruba soldi ai genitori ed energia elettrica al fratello Articoli correlati Polignano, occupa abusivamente un immobile demaniale a Cala Paura e ruba energia elettrica: scatta il sequestroOperazione della Guardia Costiera: denunciato il responsabile per occupazione abusiva, invasione di edificio pubblico e furto aggravato di corrente... L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagataLa scoperta dei carabinieri a Solofra, nella provincia di Avellino, dove un uomo di 50 anni, titolare di una ditta del territorio, è stato denunciato.