La modella ha annunciato di aver subito un intervento al seno, affermando che questa volta il dolore è stato più intenso rispetto alle operazioni precedenti. Dopo la gravidanza, ha dovuto sottoporsi a una nuova procedura chirurgica. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sulla natura specifica dell’intervento. La modella ha condiviso il suo stato di salute attraverso i social media.

L'ex Miss Italia Carolina Stramare ha recentemente condiviso con i propri follower una scelta personale legata al proprio benessere fisico e all'immagine corporea: la decisione di sottoporsi a un secondo intervento di mastoplastica. A distanza di otto anni dalla prima operazione (ne aveva 19 all'epoca), la modella ha sentito la necessità di tornare in sala operatoria per correggere gli inestetismi causati dalla gravidanza. Il cambiamento repentino di volume del seno durante i nove mesi, seguito dal successivo dimagrimento, aveva infatti alterato la posizione delle protesi originali, rendendo necessario un intervento correttivo più strutturato e profondo rispetto al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carolina Stramare, nuovo intervento al seno: "Stavolta ha fatto più male"

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