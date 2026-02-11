A$AP Rocky torna a parlare del suo arresto in Svezia | Ye e Trump volevano portarmi via con un jet privato Il loro intervento ha fatto più male che bene

A$AP Rocky torna a parlare del suo arresto in Svezia nel 2019. Durante un’intervista, il rapper spiega che Ye e Trump avevano tentato di portarlo via con un jet privato. Rocky dice che il loro intervento ha causato più problemi che benefici, e ripercorre quei giorni difficili in cui ha vissuto la detenzione.

Rakim Athelaston Mayers, vero nome del rapper, aveva già parlato della sua detenzione nel documentario pubblicato nel 2021, Stockholm Syndrome, raccontando dettagliatamente di quando si trovava in Svezia per il suo tour e lì aveva affrontato un processo per l'aggressione di due uomini. Il tribunale ne aveva ordinato l'arresto perché ritenuto a rischio di fuga. Dopo un mese di incarcerazione, il rapper era stato dichiarato colpevole ma ugualmente scarcerato grazie a una sospensione della pena e aveva potuto fare ritorno negli Stati Uniti. Durante l'intervista per Apple Music 1, A$AP Rocky ha descritto la piccola cella e raccontato come dovesse chiedere il permesso per andare in bagno e spesso lo lasciassero lì per ore, con la luce spenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Durante un'intervista al podcast del New York Times, A$AP Rocky ha condiviso come sua madre, Rina, abbia sempre creduto nel loro legame.

