Caro carburanti ecco le 10 regole per risparmiare sul pieno

Il prezzo dei carburanti rimane alto, influenzando i bilanci di molte famiglie e di chi utilizza l’auto ogni giorno sia per lavoro sia per spostamenti personali. Recentemente sono state pubblicate dieci regole per cercare di risparmiare sul pieno. Queste indicazioni mirano a ottimizzare l’utilizzo del carburante e ridurre i costi legati alle spese di trasporto.

Con la scadenza del 7 aprile della misura sulle accise, cresce la pressione sui prezzi alla pompa: piccoli accorgimenti quotidiani possono alleggerire la spesa per milioni di famiglie Il caro carburanti continua a pesare sui bilanci delle famiglie e di chi utilizza quotidianamente l’auto per lavoro o spostamenti personali. In questo contesto, Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale di Codacons, sottolinea l’importanza di offrire ai cittadini strumenti pratici per contenere i consumi, oltre alla denuncia del fenomeno. A complicare ulteriormente la situazione è la scadenza del 7 aprile della misura temporanea sulle accise introdotta dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Caro carburanti, ecco le 10 regole per risparmiare sul pieno Articoli correlati Caro Carburanti, 10 consigli per risparmiare al distributore di benzina(Adnkronos) – Per sfuggire al caro carburante al distributore di benzina ecco i 10 consigli per risparmiare suggeriti da Mauro Antonelli dell'Unione... Caro carburanti, la Slovacchia pensa a una tassa sul diesel per gli stranieri: «Fermare i turisti del pieno»La Slovacchia valuta un rincaro selettivo del diesel: a pagare di più potrebbero essere soltanto gli automobilisti stranieri. 11 Trucchi per Risparmiare Carburante!(Le Stazioni Di Servizio NON Vogliono Che Tu Lo Sappia) Contenuti e approfondimenti su Caro carburanti Temi più discussi: Caro carburanti, prezzi in rialzo su benzina e gasolio nonostante lo sconto: ecco perché; Ecco chi paga di più il caro carburanti in Trentino: colpite 2.300 ditte tra trasporto, taxi, bus, agenti di commercio; Taglio accise: perché il prezzo dei carburanti è calato meno dei 24,4 centesimi previsti; Caro carburanti: ecco i prezzi dopo il taglio delle accise. Caro carburanti, ecco le 10 regole per risparmiare sul pienoCon la scadenza del 7 aprile della misura sulle accise, cresce la pressione sui prezzi alla pompa: piccoli accorgimenti quotidiani possono alleggerire la spesa per milioni di famiglie ... firenzetoday.it Caro carburanti, prezzi in aumento nonostante il taglio accise: i migliori consigli per risparmiare su benzina e dieselPrezzi carburanti in aumento nonostante taglio accise: ecco i consigli utili per risparmiare su benzina e diesel in Italia. blitzquotidiano.it Il caro carburanti incide sull’autotrasporto, aumentando il costo del trasporto delle merci. Il problema è stato affrontato da CNA Fita Abruzzo nel corso dell’assemblea che si è riunita ieri a Pescara e alla quale hanno partecipato anche i vertici nazionali del sind - facebook.com facebook Caro #carburanti, Salvini al tavolo con i petroliferi per un tetto al diesel. Meloni convoca il Cdm x.com