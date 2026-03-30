Caro carburanti ecco le 10 regole per risparmiare sul pieno

Da firenzetoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo dei carburanti rimane alto, influenzando i bilanci di molte famiglie e di chi utilizza l’auto ogni giorno sia per lavoro sia per spostamenti personali. Recentemente sono state pubblicate dieci regole per cercare di risparmiare sul pieno. Queste indicazioni mirano a ottimizzare l’utilizzo del carburante e ridurre i costi legati alle spese di trasporto.

Con la scadenza del 7 aprile della misura sulle accise, cresce la pressione sui prezzi alla pompa: piccoli accorgimenti quotidiani possono alleggerire la spesa per milioni di famiglie Il caro carburanti continua a pesare sui bilanci delle famiglie e di chi utilizza quotidianamente l’auto per lavoro o spostamenti personali. In questo contesto, Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale di Codacons, sottolinea l’importanza di offrire ai cittadini strumenti pratici per contenere i consumi, oltre alla denuncia del fenomeno. A complicare ulteriormente la situazione è la scadenza del 7 aprile della misura temporanea sulle accise introdotta dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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