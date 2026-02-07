Dopo più di dieci anni di collaborazione, Carlos Sainz e Lucas Cruz si sono separati. La coppia, simbolo di successo nel mondo della Dakar e dell’automobilismo sportivo spagnolo, ha deciso di prendere strade diverse. La notizia ha sorpreso gli appassionati, che hanno visto in questa collaborazione un esempio di affiatamento e vittorie condivise. Ora si apre un nuovo capitolo per entrambi, con il ricordo di una partnership che ha scritto pagine importanti nella storia delle competizioni motoristiche.

Si chiude una pagina fondamentale per la Dakar e per l’automobilismo sportivo spagnolo: una collaborazione lunga oltre un decennio tra due protagonisti che hanno segnato periodi diversi della competizione. Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno deciso di separarsi dopo la Dakar 2025, annunciando una fine consensuale che chiude un ciclo illustrato da vittorie e una chimica di guida e navigazione riconosciuta a livello internazionale. La storia di questa coppia è stata costruita sull’eccellenza e sulla capacità di adattarsi a progetti diversi pur mantenendo una prestazione ai massimi livelli. In oltre quattordici edizioni della Dakar, hanno conquistato quattro trionfi assoluti, tutti affidati al copilota della destra del pilota madrileno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Carlos Sainz e Lucas Cruz si separano dopo un'era storica alla

Approfondimenti su Carlos Sainz Luca Cruz

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano, segnando una svolta importante nella sua carriera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carlos Sainz Luca Cruz

Argomenti discussi: Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno deciso di separare le proprie strade; Piloti prioritari Rally 2026: pubblicati il 1° e 2° elenco ACI Sport e le priorità FIA.

Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storicaIl pilota madrileno e il suo storico copilota mettono fine a una delle coppie di maggior successo della Dakar dopo oltre 15 anni insieme e quattro vittorie assolute nel deserto. msn.com

Carlos Sainz e Lucas Cruz separam-se: 14 anos e 14 Dakar depois…O fim de uma Era, se preferir, uma separação histórica: Carlos Sainz e Lucas Cruz terminam a sua ligação após 14 anos de parceria e 14 edições do Dakar partilhadas.A dupla conquistou quatro vitórias n ... autosport.pt

Dopo 4 Dakar conquistate e 14 anni di rapporto professionale, come riportato da Marca, sembra che Carlos Sainz e Lucas Cruz si separeranno con effetto immediato. Sebbene le porte della Ford restino aperte per “El Matador”, il suo copilota non ha rinnovato facebook

Williams ha presentato la monoposto di Carlos Sainz e Alex Albon per il 2026! x.com