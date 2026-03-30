Cardiologia di precisione alla d’Annunzio test genetico per terapie personalizzate

All’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara è stato avviato un test genetico rivolto alla cardiomiopatia ipertrofica, con l’obiettivo di personalizzare le terapie. Il test farmacogenetico permette di analizzare le risposte individuali ai farmaci e di adattare i trattamenti di conseguenza, rappresentando un passo avanti nella medicina di precisione in ambito cardiologico.

Il servizio nasce in collaborazione con la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Asl di Pescara ed è coordinato dalla professoressa Patrizia Ballerini, ordinaria di Farmacologia, insieme al rettore Liborio Stuppia Nuove frontiere della medicina di precisione all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove è stato attivato un test farmacogenetico per migliorare la cura della cardiomiopatia ipertrofica. Il servizio nasce in collaborazione con la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Asl di Pescara ed è coordinato dalla professoressa Patrizia Ballerini, ordinaria di Farmacologia, insieme al rettore Liborio Stuppia. Il test consente di individuare il profilo metabolico del paziente, permettendo di adattare la terapia in modo più mirato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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