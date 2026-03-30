In un’intervista a un quotidiano sportivo, l’ex allenatore ha affermato che la nazionale italiana deve ottenere la qualificazione, specificando dove sarà davanti alla TV per seguire la partita. Ha aggiunto che una tematica riguardante la sfida contro la Bosnia gli suscita preoccupazione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui motivi di questa preoccupazione.

Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’Italia sottolineando come gli azzurri sono costretti a qualificarsi. Le ultime. Fabio Capello è pronto a tutto pur di vedere l’Italia qualificarsi ai Mondiali. Il tecnico che in carriera ha vinto cinque scudetti, due campionati spagnoli e una Champions League, oltre ad aver guidato le Nazionali di Inghilterra e Russia, ha persino fatto un fioretto pe r la supersfida di Zenica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, “Don Fabio” non nasconde la sua enorme e sofferta passione per i colori azzurri. LE URLA DAVANTI ALLA TV – « Beh, quattro o cinque urla sono partite. Sicuramente ai gol, ma anche dopo certe occasioni mancate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello crede nell’Italia: «Dobbiamo centrare la qualificazione. Ecco dove vedrò la partita. Bosnia? Mi preoccupa una cosa»

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