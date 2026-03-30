Candlelight porta in Italia le musiche di Outlander | concerti a lume di candela in 10 città

Candlelight porta in Italia un concerto dedicato alle musiche della serie televisiva Outlander, con spettacoli a lume di candela in dieci città diverse. La produzione è realizzata da Sony Pictures Television e Fever, che collaborano per organizzare gli eventi. I concerti si svolgono in vari luoghi del paese, offrendo un’esperienza musicale unica ai partecipanti.

La programmazione dello spettacolo. Sony Pictures Television e Fever uniscono le forze per portare in Italia Candlelight: Le musiche più belle di Outlander, una serie di concerti dal respiro internazionale che farà tappa a Firenze, Verona, Bergamo, Napoli, Milano, Brescia, Como, Venezia, Roma e Torino. I biglietti sono già disponibili sull’app e sul sito ufficiale di Fever. L’esperienza rende omaggio all’universo di Outlander, celebrandone il romanticismo, l’atmosfera scozzese e l’intensità emotiva che hanno conquistato il pubblico per oltre dieci anni. Il debutto dell’ottava e ultima stagione, arrivata recentemente su Sky e in streaming su NOW, ha riacceso l’entusiasmo dei fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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