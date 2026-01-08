Tributo a lume di candela a Morricone e Vivaldi nei palazzi storici | i concerti candlelight del weekend a Palermo

Nel 2026, i concerti Candlelight continuano a Palermo, offrendo un'esperienza musicale unica nei palazzi storici della città. Il weekend prevede quattro eventi dedicati a compositori come Morricone e Vivaldi, con atmosfere suggestive a lume di candela. Un’occasione per immergersi nella musica classica e contemporanea in un contesto ricco di storia e bellezza, in modo sobrio e rispettoso dell’ambiente.

Anche nel 2026 proseguono i concerti Candlelight a Palermo. Nel fine settimana saranno addirittura quattro le proposte. Venerdì omaggio a Ennio Morricone e a Le quattro stagioni di Vivaldi a Palazzo de Gregorio.Sabato, alle 18, tributo ai Queen nel salone delle feste della stessa dimora.

