Per la primavera-estate 2026, la tendenza è quella di indossare camicie oversize dal taglio maschile, considerate pratiche e adattabili a diversi stili. Questa scelta si traduce in capi comodi, che possono essere combinati sia in look casual che più eleganti. La versatilità della camicia oversize la rende un elemento chiave nel guardaroba stagionale, con molte possibilità di abbinamento.

Per la primavera- estate 2026 la camicia ideale diventa oversize e dal taglio maschile. Amata perché comoda e versatile. Si può indossare con disinvoltura da mattina a sera. Si abbina alla perfezione con outfit casual, sportivi ma anche quelli più sofisticati ed eleganti, dedicati ad occasioni speciali. Questo capo consente di creare degli abbinamenti creativi dando vita a dei mix versatili che fondono il classico al contemporaneo per un effetto chic degno di nota. Le it -girl sono delle amanti della camicia oversize perché basta un po’ di fantasia per creare un outfit instagrammabile. Il tessuto più gettonato è il cotone. Mentre la nuance più in voga spazia dalla tinta unita alle fantasie a quadri e righe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Camicia oversize, da casual a elegante: gli abbinamenti che funzionano sempre

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