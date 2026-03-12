Max Mara Gabriel | la camicia denim oversize da 69,9€

Max Mara ha lanciato la camicia denim oversize di Gabrielle, venduta a 69,9 euro. La camicia presenta un taglio ampio e uno stile casual, ideale per look informali. È disponibile in diverse taglie e può essere acquistata online attraverso il sito ufficiale del brand. L’articolo contiene link di affiliazione, che permettono di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

Canvas tinto in capo: leggerezza e praticità per l'outfit casual. La camicia 'Gabriel' di Max Mara si distingue per l'utilizzo di un tessuto canvas in cotone, sottoposto a una tintura in capo che ne esalta la morbidezza. Questo materiale offre un compromesso ideale tra la robustezza del denim classico e la flessibilità necessaria per i capi casual moderni. Max Mara Camicia 'Gabriel' A differenza del denim pesante tradizionale, questo canvas risulta più leggero e traspirante, rendendolo adatto alle stagioni intermedie come la primavera o l'autunno.