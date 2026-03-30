Il Calcio Messina si trova in una situazione difficile a causa di decisioni societarie che sembrano aver avuto effetti negativi sulla squadra. Recentemente, sono stati espressi ringraziamenti nei confronti dei nuovi proprietari, che hanno investito nel club, considerato un simbolo sportivo della città. La squadra continua a lottare in un contesto caratterizzato da difficoltà e incertezze.

Il primo si è dimesso per dignità, avendo annusato aria di sfiducia, il secondo si è dovuto misurare con un’insensibilità che lascia un poco sgomenti. Va bene, stiamo parlando di calcio, ma le stesse regole di buona creanza che valgono nella vita di tutti i giorni, devono valere persino negli spazi ludici, come quello calcistico.Vero, si era palesato un calo di rendimento, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, ma dopo una galoppata che aveva portato la squadra, priva di una preparazione precampionato e messa insieme raccogliendo quello che si trovava, ci poteva stare. È probabile che direttore sportivo e allenatore, che lavoravano in perfetta sintonia e godevano della fiducia di giocatori e tifosi, avrebbero trovato un modo per rimediare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Calcio Messina a precipizio, spiacevoli effetti di decisioni societarie (forse) emotive

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