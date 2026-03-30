In vista di una partita decisiva per la squadra nazionale, Cristian Brocchi ha invitato a evitare polemiche e discussioni inutili. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non lasciarsi coinvolgere da commenti che potrebbero distogliere l’attenzione dall’obiettivo. La gara rappresenta un momento cruciale nel percorso della nazionale, che si prepara a affrontare la sfida.

Alla vigilia di una gara pesantissima per il cammino dell’Italia, Cristian Brocchi invita tutti a tenere basso il livello delle polemiche. Intervistato da Sport Mediaset, l’ex centrocampista e allenatore ha commentato il caso nato attorno alle immagini dell’esultanza di Federico Dimarco e di altri azzurri dopo la vittoria della Bosnia sul Galles, episodio che ha acceso discussioni nell’ambiente azzurro. Per Brocchi, la scelta di mostrare quelle immagini non è stata opportuna in un momento così delicato. Il suo ragionamento parte da un principio semplice: in una fase del genere serve compattezza attorno alla Nazionale, senza alimentare tensioni inutili. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Brocchi difende gli azzurri: “Evitiamo polemiche inutili”

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