Brignone da Fazio | Futuro? Devo vedere come sto E svela i retroscena su Sinner e Mattarella

Federica Brignone è stata ospite di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa” sul Nove, dove ha parlato del suo futuro e delle sue condizioni fisiche. Durante l’intervista, ha anche condiviso alcuni dettagli riguardanti Sinner e il presidente della Repubblica, senza fornire commenti personali o giudizi. La campionessa di sci ha affrontato vari temi, mantenendo un tono diretto e senza approfondimenti su motivazioni o ipotesi.

Federica Brignone si racconta senza filtri nello studio di “Che tempo che fa“, ospite di Fabio Fazio sul Nove. Al centro del suo racconto ci sono l’orgoglio per una carriera straordinaria, culminata con i due ori olimpici in gigante e superG, e soprattutto la forza con cui ha saputo rialzarsi dopo il grave infortunio dell’aprile scorso in Val di Fassa. Un percorso che lei stessa definisce quasi impossibile, ma affrontato con determinazione assoluta. Con le medaglie al collo, simbolo di un traguardo storico conquistato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la campionessa valdostana ripercorre emozioni ancora vivissime. E tra i... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brignone da Fazio: “Futuro? Devo vedere come sto”. E svela i retroscena su Sinner e Mattarella Articoli correlati Brignone emoziona: “Non pensavo di farcela, ma ce l’ho fatta”. Il retroscena su Sinner e il futuro dopo l’infortunioFederica Brignone si racconta senza filtri nello studio di “Che tempo che fa“, ospite di Fabio Fazio sul Nove. Leggi anche: Marion Bartoli svela un retroscena su Jannik Sinner: “Sono rimasta senza parole” Altri aggiornamenti su Brignone da Fazio Futuro Devo vedere... Temi più discussi: Che Tempo Che Fa, un mito della nostra musica e la grande sciatrice: ecco gli ospiti di Fazio; Brignone a Che Tempo Che fa, silenzio sul futuro e sul ritiro poi rivela: Ecco quando mi ha scritto Sinner; Fabio Fazio svela ospiti e anticipazioni della nuova puntata di oggi. Brignone emoziona: Non pensavo di farcela, ma ce l’ho fatta. Il retroscena su Sinner e il futuro dopo l’infortunioFederica Brignone si racconta senza filtri nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio sul Nove. Al centro del suo racconto ci sono ... oasport.it Brignone a Che Tempo Che fa, silenzio sul futuro e sul ritiro poi rivela: Ecco quando mi ha scritto SinnerFederica Brignone a Che Tempo Che fa con Fabio Fazio, silenzio sul futuro e sul ritiro poi rivela: Ecco quando mi ha scritto Sinner ... sport.virgilio.it Federica #Brignone: “Una roba fuori dal normale quando #SanSiro ha urlato il mio cognome al derby” La sciatrice italiana, grandissima tifosa del #Milan, è stata ospite di Fabio Fazio nel talk show Che Tempo Che Fa @MilanVibesIT x.com Fede riposati che noi ti aspettiamo per qualsiasi cosa tu voglia (e riesca) a fare Federica Brignone a 360° a "Che Tempo Che Fa", programma condotto da Fabio Fazio in onda ogni Domenica sul Nove, ci fa ancora commuovere - facebook.com facebook