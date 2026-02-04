Bradisismo nei Campi Flegrei incontro in Regione Campania su sicurezza del territorio e trasporti

Questa mattina in Regione Campania si è tenuto un incontro dedicato alla sicurezza del territorio e ai trasporti, con un focus sul bradisismo nei Campi Flegrei. Esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso delle misure da adottare per monitorare e gestire meglio il rischio legato a questo fenomeno geologico. La preoccupazione principale è garantire la sicurezza di residenti e visitatori, considerando le possibili ripercussioni sulle infrastrutture e sulla vita quotidiana.

Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. All'incontro, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, hanno partecipato Luigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; e Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, insieme ai rappresentanti della Direzione Generale della Regione Campania, di EAV e di ACaMIR. Il confronto si è focalizzato sulla necessità di rafforzare la sicurezza delle comunità flegree attraverso una pianificazione integrata che metta in relazione le misure di protezione del territorio con la mobilità e le vie di fuga, anche in scenari di emergenza legati alle variazioni del suolo tipiche del bradisismo.

