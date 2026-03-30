Dzeko ha commentato l’esultanza dei giocatori italiani durante la conferenza stampa pre partita tra Bosnia e Italia. Ha spiegato che l’esultanza è normale, ma ha sottolineato l’importanza di usare con attenzione i social media. Inoltre, Dzeko ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Dimarco e ha condiviso i contenuti dello scambio di messaggi.

Inter News 24 Bosnia Italia, Dzeko ha parlato così nella consueta conferenza stampa della vigilia: ecco tutte le sue parole. Sale l’attesa per l’ultimo e decisivo atto delle qualificazioni mondiali. Domani sera, nella bolgia di Zenica, la Bosnia ospiterà l’ Italia in una gara da dentro o fuori che mette in palio l’attesissimo pass per la Coppa del Mondo 2026. A guidare i padroni di casa sarà l’eterno Edin Dzeko, l’uomo simbolo che più di tutti conosce il calcio italiano. Ecco, intanto, le parole dell’attaccante nella consueta conferenza stampa della vigilia. L’ESULTANZA DI DIMARCO E COMPAGNI – « Meno male che il focus si è spostato dall’altra parte, è normale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, parla Dzeko: «La loro esultanza? Tutto normale, ma bisogna essere intelligenti con i social. Dimarco mi ha scritto, ecco cosa ci siamo detti…»

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