Un decreto riguardante il caro energia è stato convertito in legge, con il Parlamento che ha deciso di approvare la misura come un segnale di sostegno a famiglie e imprese. La decisione è stata presa in un momento di tensioni geopolitiche e di crisi energetica, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate ai costi dell’energia. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali, che hanno sottolineato l’importanza di intervenire rapidamente.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “In un contesto storico e geopolitico peculiare come quello attuale il senso istituzionale di convertire un decreto che affronta il tema del caro energia è prevalso su ogni altra considerazione. Il governo, con l'arricchimento del lavoro parlamentare, ha operato per dare un segnale forte di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese, intervenendo sia sulla riduzione dei costi in bolletta sia sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Centrale, in quest'ottica, la promozione della contrattazione di lungo periodo per le imprese: disaccoppiando il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, le aziende potranno accedere a prezzi calmierati, con ricadute positive sulla competitività del sistema Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bollette, Barbaro (Mase): "Dl segnale forte di sostegno a famiglie e imprese"

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