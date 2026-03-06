The Night Agent 4 | il thriller con Gabriel Basso torna con un nuovo capitolo quando e cosa aspettarsi

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Se ve lo stavate ancora chiedendo, vi diamo noi la conferma ufficiale: “The Night Agent 4” ci sarà. Ebbene sì, lo spy thriller con Gabriel Bassi nei panni di un night agent dell'FBI tornerà presto su Netflix con un quarto capitolo pronto ad ampliare la sua storia. Stagione dopo stagione “The Night Agent” ha continuato ad attrarre il pubblico nonostante un calo di qualità della sua trama, soprattutto nella seconda stagione. Questo, però, non ha fermato Netflix dal decidere di dare una nuova chance a questo titolo che, nonostante i commenti negativi da parte della critica, è entrata nel cuore del pubblico. 🔗 Leggi su Today.it

The Night Agent: 100% di successo, nuova formula per un thrillerLa terza stagione della serie thriller “The Night Agent” ha raggiunto un punteggio di approvazione del 100% su una nota piattaforma di recensioni,...

The Night Agent 3: il trailer anticipa un nuovo complicato caso internazionaleRitornerà il 19 febbraio sugli schermi di Netflix la serie thriller con protagonista l'attore Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland.

The Night Agent - Stagione 3 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Una raccolta di contenuti su The Night Agent.

The Night Agent 4 è ufficiale! Netflix ha rinnovato la serie, ma c'è una novitàLa conferma di The Night Agent per una quarta stagione è finalmente ufficiale: Netflix ha annunciato il rinnovo questo pomeriggio ... serial.everyeye.it

The Night Agent 4, quando potrebbe uscire la prossima stagione su Netflix?Al momento la quarta stagione di The Night Agent non è ancora stata confermata ufficialmente ma sarebbe in lavorazione: quando potrebbe uscire? serial.everyeye.it