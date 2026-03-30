Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha commentato la partita di Bergamo, sostenendo che un certo metodo può fermare Dzeko. Ha anche raccomandato di non colpevolizzare Gattuso in caso di esito negativo della sfida di domani tra Bosnia e Italia, valida per i playoff mondiali. Bergomi ha partecipato alla finale mondiale del 1982 ed è ora impegnato nel dibattito sportivo.

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© Calcionews24.com - Bergomi e il consiglio all’Italia: «Così si ferma Dzeko, la partita di Bergamo ci ha dimostrato una cosa. E in caso di flop non prendiamocela con Gattuso!»

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