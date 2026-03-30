Dal 9 al 12 aprile 2026, presso l’Argot Studio in via Natale del Grande a Trastevere, si terrà la rassegna musicale intitolata

Cosa: Basso Napoletano, variazioni per contrabbasso e voce con Marco Sgrosso e Felice Del Gaudio.. Dove e Quando: Argot Studio, Via Natale del Grande 27 (Trastevere), dal 9 al 12 aprile 2026.. Perché: Un viaggio viscerale nella drammaturgia partenopea, dove la parola si fa carne e il suono diventa profondità tellurica.. Nel cuore di Trastevere, dove i vicoli conservano ancora l’eco di storie antiche, l’ Argot Studio si prepara a ospitare un’esperienza teatrale che promette di scuotere le fondamenta della percezione spettatoriale. Basso Napoletano, la nuova produzione firmata Le belle bandiere, non è semplicemente una messa in scena, ma un dispositivo performativo essenziale costruito sull’attrito fertile tra materia sonora e parola incarnata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Basso Napoletano: l’anima tellurica di Napoli all’Argot Studio

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