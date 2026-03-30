Nel campionato di basket di Serie A2, la squadra di casa ha subito una sconfitta di un punto contro Cividale nel match giocato al Modigliani Forum. Il tecnico ha commentato che la mancanza di continuità nel secondo tempo ha permesso all’avversario di rimanere in partita e di conquistare la vittoria. La prossima partita sarà contro una squadra di alto livello, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni.

“Il livello ora si alza e tutte le partite d'ora in avanti saranno così”. Coach Andrea Diana analizza la sfida persa al Modigliani Forum contro Cividale per 76-77 e sposta il mirino verso il prossimo impegno contro Brindisi. La Libertas, partita bene nel primo quarto e in quello successivo, si è pian piano sfaldata alleggerendo la difesa e lasciandosi andare a disattenzioni che Cividale, con Redivo su tutti, ha sfruttato a pieno. “Brucia moltissimo - spiega il coach amaranto -, perché tutti stasera volevamo questa vittoria. Faccio i miei complimenti a Cividale che gioca benissimo, noi abbiamo dato quello che avevamo, abbiamo messo spirito di squadra e fatto quello che potevamo fare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Basket A2 | Libertas battuta al Modigliani da Cividale, Diana: "Ci è mancata continuità nel secondo tempo, e ci hanno punito"

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