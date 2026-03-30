Barbarez e il piano ironico per Bosnia-Italia | Vediamo chi parcheggia il bus per primo

Il commissario tecnico della nazionale ha commentato con un tono ironico la prossima partita contro l’Italia, in vista della qualificazione ai Mondiali. Ha detto che si concentrano sulla sfida e ha aggiunto che non gli interessa cosa pensano gli altri o cosa affermano gli avversari. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione e aspettative.