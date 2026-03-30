Barbarez e il piano ironico per Bosnia-Italia | Vediamo chi parcheggia il bus per primo
Il commissario tecnico della nazionale ha commentato con un tono ironico la prossima partita contro l’Italia, in vista della qualificazione ai Mondiali. Ha detto che si concentrano sulla sfida e ha aggiunto che non gli interessa cosa pensano gli altri o cosa affermano gli avversari. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione e aspettative.
Il ct alla vigilia della sfida con gli Azzurri che vale la qualificazione ai Mondiali: "A me non interessa cosa pensano gli altri oppure cosa hanno potuto dire i nostri avversari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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