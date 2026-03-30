Il Comune ha pubblicato un bando rivolto a operatori privati per la creazione di una comunità energetica basata su impianti fotovoltaici. Sono state designate cinque aree comunali dedicate all’installazione di pannelli solari. Il progetto viene finanziato attraverso il programma Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con l’obiettivo di sviluppare energie rinnovabili nel territorio.

Il Comune ha pubblicato l'avviso per la costituzione della partnership pubblica privata, due milioni e mezzo di euro l'investimento totale Il Comune cerca operatori privati per la costituzione di una comunità energia rinnovabile finanziato dal Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Obiettivo promuovere forme di miglioramento dell’efficienza energetica, agevolando la produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili. Importo pubblico dell'intervento un milione di euro su due milioni e mezzo totale di euro. Per tutte le Cer sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme: una tariffa incentivante sull'energia prodotta da Fer e autoconsumata virtualmente dai membri della Cer. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Bando per la comunità energetica, cinque le aree comunali per impianti di fotovoltaico

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