Bambino senza assistenza igienico-sanitaria a scuola | Una criticità non più tollerabile

Un bambino con disabilità grave a Palermo è stato temporaneamente privato dell’assistenza igienico-sanitaria presso la scuola. La vicenda ha suscitato reazioni da parte del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che ha commentato pubblicamente la criticità, definendola non più tollerabile. La situazione riguarda la mancanza di supporto per un periodo prolungato durante le ore scolastiche.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene con rinnovata fermezza e senso di responsabilità pubblica in merito alla vicenda verificatasi a Palermo, dove un bambino con disabilità grave è stato privato, per un periodo prolungato, dell’assistenza igienico-sanitaria indispensabile durante la frequenza scolastica. Non si tratta di un episodio isolato né di una semplice criticità gestionale: siamo di fronte a una frattura evidente tra il quadro normativo che tutela i diritti e la loro effettiva esigibilità nella vita quotidiana. La narrazione di questa vicenda, che ha visto i genitori costretti a sostituirsi... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bambino senza assistenza igienico-sanitaria a scuola: "Una criticità non più tollerabile" Articoli correlati Leggi anche: Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. RACCOMANDAZIONE Prenota un medico a domicilio qualificato per assistenza sanitaria personalizzata senza atteseNel mondo moderno, dove il tempo è sempre più prezioso e le esigenze sanitarie richiedono risposte rapide, scegliere di prenotare un medico a... Altri aggiornamenti su Bambino senza assistenza igienico... Temi più discussi: A scuola senza assistente igienico sanitaria, il calvario di un bambino con disabilità a Palermo; Garante Disabilità: raccomandazione sulla garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti; Palermo e il diritto all'assistenza igienico-sanitaria: serve una svolta; Quattro alunni con disabilità restano a casa in Veneto perché mancano gli operatori socio-sanitari. L'appello che nessuno ascolta. A scuola senza assistente igienico sanitaria, il calvario di un bambino con disabilità a PalermoAnno difficile per la scuola a Palermo nella gestione dell’assistenza ad alunni con disabilità. Ne sa qualcosa la famiglia Sorano che così come tante altre famiglie con un figlio con disabilità, da se ... itacanotizie.it Video | A scuola bambino con disabilità senza assistente igienico-sanitaria, la denuncia della famigliaDa circa 20 giorni un bambino di 9 anni con disabilitò si trova a ... msn.com Cosa è successo ad Ervin Vlashi Il bambino è scomparso a 10 anni da #FusheKruje (#Albania). Il #30marzo 1998 stava giocando vicino casa quando sparì. Fu portato in Italia, come un uomo disse alla famiglia Qualcuno ha informazioni utili [PAGINA] htt - facebook.com facebook Un bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. #sfidAutismo26 campagna di #raccoltafondi con #numerosolidale 45585 di @FondAutismo per sostenere la ricerca sull'autismo. x.com