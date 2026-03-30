Durante la settimana di Pasqua, le forze dell'ordine effettueranno numerosi controlli sulla rete stradale lombarda utilizzando autovelox mobili. Le verifiche si svolgeranno su diverse arterie principali e in diversi orari della giornata, con l’obiettivo di monitorare la velocità dei veicoli in transito. Sono previsti controlli anche in zone ad alta frequentazione durante le festività.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili. Ecco, comunque, l'elenco completo delle postazioni che verranno allestite sulle principali strade della regione a partire da oggi, lunedì 30 marzo e fino a domenica, giorno di Pasqua, 5 aprile 2026: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Autovelox mobili: tutti i controlli in Lombardia durante la settimana di Pasqua

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