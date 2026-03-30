Dopo sette anni dall’uscita del secondo capitolo, l’attrice Jessica Rothe ha annunciato che ci sarà un terzo film della serie “Auguri per la tua morte”. L’attrice, che interpreta il personaggio di Tree Gelbman, ha confermato la sua disponibilità a riprendere il ruolo in un nuovo capitolo. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della saga, che attendono ulteriori dettagli sul progetto.

Nonostante siano passati sette anni da Auguri per la tua morte 2U, Jessica Rothe è sempre pronta a tornare a vestire i panni di Tree Gelbman. L’attrice, che ha recitato in Auguri per la tua morte (2017) e nel suo sequel del 2019, ha recentemente rivelato che lo sceneggiatoreregista Christopher Landon “ha già tutto pianificato per il terzo film”, anticipando così i progressi del terzo capitolo della saga horror-comedy. Il piano di Chris Landon. “Credo che questo sia il potere dello spirito del tempo. Credo che più lo chiediamo e più lo consacriamo all’universo, più accadrà”, ha recentemente dichiarato a ScreenRant. “Perché la verità è che Chris Landon, il nostro brillante e impavido sceneggiatoreregista, ha già tutto pianificato per il terzo film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “‘Auguri per la tua morte’ avrà un terzo capitolo”: le parole di Jessica Rothe

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Chiacchierando con Screen Rant, la protagonista della saga di #AuguriPerLaTuaMorte, #JessicaRothe, ha spiegato che il regista e sceneggiatore Christopher Landon ha già pronto il terzo atto da tempo. Ora si tratta di trovare il momento giusto per girarlo. - facebook.com facebook