Nella giornata di domenica 29 marzo 2026 sono stati registrati i dati di ascolto dei programmi trasmessi nel pomeriggio. In particolare, sono stati analizzati gli spettatori di due show televisivi: uno in onda nel primo pomeriggio e l’altro nel tardo pomeriggio. I dati sono stati raccolti dall’agenzia di rilevazione degli ascolti e rappresentano le preferenze degli spettatori durante quella fascia oraria.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di “Domenica In”, “Da noi a Ruota Libera” e Verissimo del 29 marzo 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 2026

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