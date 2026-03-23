Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo | Domenica 22 marzo 2026

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruota Libera, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 22 marzo 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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