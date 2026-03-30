Il difensore svedese dell'Atalanta potrebbe essere assente nella prossima partita contro il Lecce a causa di una probabile lesione muscolare di primo grado. Il suo eventuale infortunio ha portato alla preparazione di un suo sostituto, con il difensore albanese pronto a scendere in campo. La squadra si sta preparando per la sfida senza il giocatore svedese, che sarà valutato nelle prossime ore.

L’Atalanta non avrà a disposizione Isak Hien alla ripresa del campionato. Il problema muscolare emerso giovedì scorso durante la partita tra Svezia e Ucraina sembra andare nella direzione di una lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. In attesa di ulteriori accertamenti a cui verrà sottoposto dallo staff medico del club al rientro in Italia, Hien non sarà a disposizione lunedì 6 per la trasferta di Lecce. Al momento non si può andare oltre sulle tempistiche del rientro. Hien è uscito dal campo dopo 37’ contro l’Ucraina e la speranza è che si sia fermato sufficientemente in tempo. Il difensore svedese era all’undicesima presenza consecutiva tra Atalanta e Svezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, Hien non ci sarà col Lecce: Djimsiti pronto a sostituirlo

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