Ascolti tv 15 marzo 2026 | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 marzo 2026 le trasmissioni televisive più seguite sono state “Imma Tataranni 5” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con le due principali produzioni che si sono contendute l’attenzione del pubblico. Le percentuali di ascolto e i numeri di spettatori sono stati rilevati e pubblicati.

Ascolti tv  di  domenica 15 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Imma Tataranni 5 ” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 15 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Imma Tataranni 5, la nuova stagione della serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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