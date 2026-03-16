Ascolti tv 15 marzo 2026 | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 15 marzo 2026 le trasmissioni televisive più seguite sono state “Imma Tataranni 5” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno mostrato una sfida tra Rai 1 e Canale 5 con le due principali produzioni che si sono contendute l’attenzione del pubblico. Le percentuali di ascolto e i numeri di spettatori sono stati rilevati e pubblicati.

Ascolti tv di domenica 15 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Imma Tataranni 5 ” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 15 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Imma Tataranni 5, la nuova stagione della serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 15 marzo 2026: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv 8 marzo 2026: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 15 febbraio 2026: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Contenuti e approfondimenti su Imma Tataranni Temi più discussi: Stasera in tv (15 marzo), Veronica Gentili cambia giorno e Gerry Scotti sfida Imma Tataranni 5; Ascolti tv dell’8 marzo, Imma Tataranni contro Gerry Scotti: chi ha avuto la meglio; Cold case del passato, fantasmi e nuove presenze: tutto sulla seconda puntata di Imma Tataranni 5; Imma Tataranni 5: la trama del terzo episodio. Ascolti tv domenica 15 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Che tempo che faAscolti tv 15 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Anticipazioni ‘Imma Tataranni’ 15 marzo: cosa succede nella seconda puntataRoma, 14 marzo 2026 – Il ritorno televisivo di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ è stato un grande successo. La prima puntata della quinta stagione, infatti, è stata vista da 3.961.000 di spett ... quotidiano.net Dora Romano e Antonio Montemurro, che meraviglia di artist:) - Nella fiction “Imma Tataranni” sono i genitori di Pietro. Foto screen #immatataranni - facebook.com facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com