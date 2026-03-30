Arbitro Bosnia Italia scelto il direttore di gara | ricordi amarissimi per gli Azzurri

L’arbitro incaricato di dirigere l’incontro tra Bosnia e Italia è il francese Clement Turpin, 43 anni. La partita si svolgerà martedì 31 marzo alle 20:45 a Zenica. La designazione del direttore di gara suscita ricordi amari per la nazionale italiana, che ha già avuto esperienze negative con Turpin in incontri precedenti.

Il destino dell’ Italia passa per Zenica e per il fischietto di Clement Turpin. Il quarantatreenne francese è stato designato per dirigere lo spareggio playoff tra Bosnia e Azzurri, in programma martedì 31 marzo alle 20:45. Dopo il solido 2-0 rifilato all’ Irlanda del Nord a Bergamo, i ragazzi di Gattuso si trovano davanti all’ultimo ostacolo per spezzare un digiuno Mondiale che dura ormai da 12 lunghissimi anni. Turpin rappresenta una scelta di assoluta garanzia, vantando una carriera con oltre 600 match diretti. La sua esperienza internazionale è monumentale, con più di 100 presenze nelle coppe europee e la direzione di finali prestigiose come quella di Champions League 2022 tra Real Madrid e Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Clement Turpin è l'arbitro scelto per dirigere la finale dei playoff Mondiali tra Bosnia e Italia Esperto, internazionale, tra i migliori secondo la UEFA… ma il suo nome riporta alla mente ricordi tutt’altro che semplici per gli Azzurri - facebook.com facebook

GRATTAMOSE! – L’ARBITRO DESIGNATO PER IL PLAYOFF-MONDIALE TRA ITALIA E BOSNIA È IL FRANCESE TURPIN. x.com