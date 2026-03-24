Italia Irlanda del Nord arbitro | scelto il direttore di gara

Domani si svolgerà la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord a Bergamo. È stato scelto l’arbitro che dirigerà l’incontro, un direttore di gara proveniente da una federazione internazionale. L’attenzione si concentra ora sulla sua designazione e sulla sua esperienza, in vista di una partita che si preannuncia decisiva per la qualificazione.

Italia Irlanda del Nord arbitro. L’attesa per la semifinale playoff che vedrà l’ Italia opposta all’ Irlanda del Nord sta per terminare e, con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, cresce l’attenzione su ogni dettaglio della sfida di Bergamo. La posta in palio è altissima: un biglietto per la finale del 31 marzo che potrebbe spalancare le porte dei prossimi Mondiali. In un clima di tale tensione agonistica, la scelta del direttore di gara non è certo passata inosservata, confermando la volontà della FIFA di affidare il match a un profilo di caratura internazionale e di comprovata esperienza. Sarà infatti l’olandese Danny Makkelie a gestire il traffico in campo giovedì sera alle 20. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il fischietto del match della New Balance Arena. Ecco chi dirigerà la garadi Redazione JuventusNews24Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il direttore di gara del match della New Balance Arena valevole per il playoff.

Poliziotto dal cartellino facile. Chi è Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del NordBergamo, 24 marzo 2026 – Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026...

Contenuti e approfondimenti su Italia Irlanda del

Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, paura e speranza: ci si può fidare, ma solo di Gattuso. Rino si gioca tutto; Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: Ci crediamo anche se sappiamo che sarà difficile; Italia-Irlanda del Nord con una grande novità per i tifosi: sarà la prima volta; Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: data, orario, probabili formazioni e dove vedere.

Irlanda del Nord, McCann avvisa l'Italia: Non siamo arrivati qui per casoManca sempre meno a Italia - Irlanda del Nord, gara in programma giovedì 26 marzo. L’Irlanda del Nord vuole sorprendere gli Azzurri, nonostante partano da sfavoriti. Ali ... lalaziosiamonoi.it

Italia - Irlanda del Nord, scelto l'arbitro del match: c'è un precedenteSarà Danny Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per il playoff dei Mondiali in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance ... lalaziosiamonoi.it

Pronostico Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook

Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny #Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot x.com