Durante la messa della Domenica delle Palme, i carabinieri della compagnia di Randazzo si sono rivolti ai fedeli della parrocchia di Santa Maria del Rosario a Bronte, per avvisarli sui rischi delle truffe che si verificano frequentemente. L'incontro si è svolto subito dopo la funzione religiosa, con un intervento diretto rivolto ai presenti.

Sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali è stato ribadito l’importante ruolo del numero unico di emergenza 112 Ieri mattina a Bronte, al termine della messa della Domenica delle Palme, i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno incontrato i fedeli della parrocchia di Santa Maria del Rosario, per metterli in guardia dall’odioso fenomeno delle truffe, che quotidianamente colpisce tantissime persone. Il comandante della compagnia di Randazzo, Cap. Luca D’Ambrosio, accompagnato dai militari delle stazioni di Bronte e di Maletto, ha... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Anche durante la festa delle Palme, gli avvisi dei carabinieri contro le truffe

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