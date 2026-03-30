Dopo aver parlato di un possibile accordo con l’Iran, l’ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente minacciato di usare la forza contro il paese mediorientale. In passato aveva affermato di vedere una strada verso un’intesa e di aver valutato la possibilità di intervenire militarmente per cambiare il regime iraniano.

Donald Trump aveva detto di intravedere un possibile accordo con l’Iran e di una guerra in grado di produrre di fatto un «cambio di regime» nella Repubblica Islamica. Una volta smentito da Teheran, che ha negato l’esistenza di negoziati, il tycoon è tornato alla carica. Trump ha infatti avvertito su Truth che gli Usa potrebbero «concludere il piacevole soggiorno» in Iran «distruggendo completamente tutte le sue centrali elettriche, i pozzi di petrolio e l’ isola di Kharg », finora «volutamente lasciato intatti», nel caso in cui non venisse immediatamente riaperto lo Stretto di Hormuz. Nel mirino dell’esercito statunitense, ha aggiunto, potrebbe finire «anche tutti gli impianti di desalinizzazione ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Altro che «accordo vicino», Trump ci ripensa e torna a minacciare l’Iran

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