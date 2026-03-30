Almanacco del 30 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 30 marzo è ricordato per eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. In questa data si segnalano anniversari legati a invenzioni importanti e avvenimenti che hanno segnato il passato. Vengono anche ricordati santi celebrati in questa giornata e un proverbio tradizionale. Questa giornata si distingue per la varietà di fatti e ricorrenze che si sono susseguiti nel tempo.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 30 marzo, 90° giorno del calendario gregoriano. Mancano 276 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Amadeo. Proverbio: "A san Amadio non voltarti indrio". 1939 – L'aereo da guerra Heinkel He 100 raggiunge la velocità record di 745 kmh. 1965 – In Vietnam, un'autobomba esplode davanti all'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Saigon, uccidendo 22 persone e ferendone 183 1972 – Guerra del... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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