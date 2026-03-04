Almanacco 4 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 4 marzo, 51° giorno del calendario gregoriano. Mancano 302 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Casimiro. Proverbio: "Pace tra suocera e nuora dura quanto la neve marzola". 1947 – Eseguita l'ultima condanna a morte in Italia. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti 1994 – Quattro terroristi vengono condannati per il loro ruolo nell'Attentato al World...