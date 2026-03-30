almanacco del 30 03 2026

Il 25 marzo, secondo l'almanacco, la chiesa celebra una ricorrenza specifica. Non sono riportati dettagli aggiuntivi sugli eventi o sulle celebrazioni di questa giornata. L'almanacco fornisce soltanto la data e il nome di chi si rivolge ai lettori, senza ulteriori descrizioni o approfondimenti sugli avvenimenti.

almanacco del giorno mercoledì 25 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l'annunciazione del signore ma per l'Italia questa è una giornata dal valore culturale invento è il dantedì in Viaggio nel tempo proprio oggi nel 1300 Inizia il viaggio di Dante secondo la tradizione il sommo poeta inizia il suo viaggio ultraterreno Nella Divina Commedia Nel mezzo del cammin di nostra vita il sommo poeta entrava nella selva oscura per regalarci l'opera più grande della nostra lingua nel 1957 a Roma in Campidoglio vengono firmati i Trattati di Roma nascono la comunità economica europea e l'euratom è il primo vero mattone... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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