almanacco del 03 02 2026

Questa mattina in tutta Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo. Tradizionalmente, i bambini aspettano la Befana, che vola sulla scopa portando dolci o carbone a seconda di come si sono comportati. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, molte famiglie si sono riunite per scartare le calze, sperando di trovare qualche dolcetto o regalino. La figura della Befana, secondo la tradizione, si sarebbe persa nel tempo, ma ancora oggi rappresenta un momento di gioia per grandi e

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono una pioggia di Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson a fare gli auguri ai nostri di oggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta Chiama anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo spero gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora da divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del Raid Italia dedicata ai risultati e commenti delle partite di calcio nel 1980 il Presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio d'acqua Hai poi noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio nella notte tra il 5 e 6 gennaio è legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni Carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura e quindi il racconto re magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa Cerca Vi auguro loro una buona epifania una buona Befana raccontateci un po' che cosa avete ricevuto trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno

L'Almanacco del 3 dicembre offre uno sguardo sugli eventi storici di questa data, ricordando figure importanti come San Francesco Saverio e personaggi nati oggi, tra cui Joseph Conrad e Ozzy Osbourne.

