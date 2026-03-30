All'Ospedale di Sora è stato utilizzato il sistema X-TACK per rimuovere tumori gastrointestinali senza ricorrere al ricovero ospedaliero. L'intervento è stato effettuato con successo e senza l'uso di ricovero prolungato. Si tratta di un risultato che rappresenta un progresso per le tecniche di intervento in ambito sanitario nella regione.

L'équipe guidata dal Dottor Massimo Pompa ha asportato con successo una lesione di 3 cm, permettendo al paziente di tornare a casa in giornata Un importante traguardo clinico e tecnologico segna un nuovo passo avanti per la sanità del frusinate. Presso il Servizio di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale "Santissima Trinità" di Sora, è stata eseguita con successo una procedura medica all'avanguardia per il trattamento di lesioni tumorali superficiali del tratto gastrointestinale. La nuova metodica permette di trattare lesioni gastriche e coliche fino a 4,5 centimetri di estensione senza invadere i tessuti profondi. I principali vantaggi clinici e strutturali includono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - All'Ospedale di Sora, rimossi tumori gastrointestinali senza ricovero grazie all'innovativo sistema X-TACK

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