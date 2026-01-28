Ravenna al centro della formazione oncologica nazionale con la Winter School sui tumori gastrointestinali

Ravenna si prepara ad accogliere medici e ricercatori da tutta Italia per la

Specialisti da tutta Italia si incontrano al Santa Maria delle Croci per una Winter School dedicata ai tumori gastrointestinali, tra medicina di precisione e confronto multidisciplinare Ravenna si prepara ad accogliere specialisti da tutta Italia per un importante appuntamento di formazione e confronto scientifico dedicato alla gestione dei tumori gastrointestinali. Dal 3 al 6 febbraio, al polo universitario dell’ospedale Santa Maria delle Croci, si svolgerà la "Clinical pathologic winter school on gastrointestinal cancer", evento di rilevanza nazionale promosso dall’unità operativa di Anatomia patologica, diretta da Luca Saragoni, e da quella di Oncologia, diretta da Stefano Tamberi, dell’Ausl della Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna WinterSchool

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ravenna WinterSchool

Argomenti discussi: Ravenna. Il Comune presenta il nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico; Ravenna si candida a Capitale italiana del mare 2026. Il sindaco: Così proiettiamo la nostra città nel mondo; CCefalee, apre a Ravenna centro diagnosi e cura; Luca Ravenna.

Nuovo piano sosta e accessibilità al centro storico di Ravenna: assemblea pubblica giovedì 29 gennaio alla sala BuzziGiovedì 29 gennaio, alle 20.30, la sala Buzzi di via Berlinguer 11 ospiterà un’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del nuovo piano sosta e ... ravennanotizie.it

Sicurezza a Ravenna, parla l’assessore Fusignani: Preoccupazione sì, emergenza noPer l'Assessore Eugenio Fusignani, la sicurezza va affrontata con attenzione, metodo e capacità di reazione: attenzione sì, emergenza no ... ravennanotizie.it

La Winter School si inserisce nell’ambito del progetto Archivio Atena con l’obiettivo di fornire un’esperienza di formazione teorica e pratica sull’impresa culturale, basata sui valori e sulle risorse territoriali - facebook.com facebook

Dal 14 al 16 gennaio si è svolta la Winter School #ITS in ambito elettronico, pensata per avvicinare gli studenti a competenze e professioni dell’elettronica industriale. L’iniziativa è stata promossa da #ConfindustriaBG, ITS Lombardia Meccatronica e Servizi Co x.com