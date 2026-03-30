Allievi marescialli l’Arma apre il concorso

È stato pubblicato il bando di concorso per 898 posti come Allievi Marescialli nell’Arma dei Carabinieri, riservato al 16esimo corso triennale 2026-2029. La pubblicazione rappresenta l’apertura ufficiale delle iscrizioni, offrendo a coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle Forze Armate l’opportunità di candidarsi. La procedura rimane aperta fino a un termine ancora da definire.

LA PUBBLICAZIONE del concorso per 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri (in foto), relativo al 16esimo corso triennale 2026–2029 apre ufficialmente la finestra più attesa dell’anno per chi punta a una carriera nelle Forze Armate. È un bando apripista perché, come spesso accade, tra febbraio e marzo sono attesi anche gli altri concorsi per Marescialli nelle diverse amministrazioni. Nel 2026, il concorso Carabinieri parte da 898 posti, in crescita rispetto all’anno precedente di circa il 40%. I concorsi per Allievi Marescialli si distinguono per una struttura selettiva multilivello: prova preliminare a risposta multipla,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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